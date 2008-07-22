Работа с форумом.

Веб-программированиеЗавершен11 заявок387 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо на форуме http://www.chinline.ru/forum/viewtopic.php?t=223 Под данными автора сделать индетификационный номер регистрации ID т.е что бы этот номер присваивался автоматически пользователю при регистрации в последовательности. Так же возможность администратора менять ID номера.

15 лет назад
ChinLine
Россия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
31 отзыв
Выбранный исполнитель
KR0k
37 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
  • Похожие заказы

  • Скрипт аналог 1ps.ru

    Необходимо создать проект, аналог autoreg.ru или 1ps.ru, для автоматического размещения объявлений на досках одним кликом. В краце в состав должно входить: 1. Админка с возможностью добавления новых сайтов партнеров, просмотром/ редактированием/удалением объявлений. Все добавляемые объявления заносятся ...

    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Небольшая переделка для админки сайта

    Требуется небольшая переделка для админки сайта Админка самодельная - php+MySQL Всего три задачки. Просьба оценить каждую отдельно - по срокам и стоимости. Описание задач - в аттаче Предложения - дублируйте на [email protected]

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Анимационный логотип

    $50

    Маленький человечек в костюме газосварщика выходит из двери с имитацией трубы на плече надевает сварочную маску и начинает варить из труб буквы АС и после этого жестом руки показывает, что получилось "классно" ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Привинтить готовые аякс модули к разделам сайта

    $100

    Есть портфолио сайта, текстовое описание и галерея, обычная ее надо переделать под этот модуль. Нужна новая галерея по типу http://zend.lojcomm.com.br/icarousel/example6.asp Следует учесть что не все работы будут содержать галерею.. к опр. позициям, каталог отключается.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • FLASH профи

    $2500

    Нужна пара опытных специалистов для помощи в создании клиента серв. игры. Программист ActionScript для создания пользователтьских модулей. Дизайнер с опытом работы и интеграции 3D во flash. Знание англ. яз., умение работать в команде. Для работы вы должны меня ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен скрипт изменения (зашумления) картинки

    $50

    Задача. Есть определенная картинка. Нужно сделать n-noe количество копий этой картинки используя небольшой ресайз и зашумления как на каптчах. Отдельно нужно задавать степень зашумленности этой картинки. Подробнее: Скрипт берет заданную картинку, делает измение ее размера случайным образом, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • OsCommerce – разработка модуля доставки

    $200

    Требуется модуль "Доставка Почтой России" для OsCommerce Требуется комплексное решение c функционалом, идентичным таковому у имеющегося модуля от Igel, но работающее с наземной, авиа, комбинированной доставкой с автоматическим выбором типа доставки, учитывающее ограничения по пересылке, и ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад