Нужен скрипт изменения (зашумления) картинки

Задача.

Есть определенная картинка. Нужно сделать n-noe количество копий этой картинки используя небольшой ресайз и зашумления как на каптчах. Отдельно нужно задавать степень зашумленности этой картинки.

Подробнее: Скрипт берет заданную картинку, делает измение ее размера случайным образом, в пределах +/-15% от исходного размера. Затем сверху наклатываются случайные линии, точки, возможно буквы и т.д. Созраняется в файл со случайным именем. И так n-ное количество раз, заданное в скрипте.

Платформа Win.

Возможны скрипты на perl или php.