Проекты для Flash-профессионала

Нужен профессиональный FLASH дизайнер для постоянной удаленной работы. Желательно в Москве.

Сейчас есть 3 проекта для работы.

Все условия сотрудничества договорные. Мы заинтересованы в постоянном сотрудничестве.

Заинтересовавшимся просьба выслать одну- две своих лучших FLASH проектов для примера вот на этот адрес [email protected] и еще укажите Ваше полное имя и фамилию и опыт работы в данной сфере. Выбраному кандидату будет выслано техническое задание и соблюдены условия работы

Единственная просьба ....сообщения вроде "звони, догвооримся" мне не посылать, так как они удаляются моментально.

Большое спасибо.