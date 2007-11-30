Починить сайт на Smarty

Есть готовый сайт на Smarty. Сайт успешно функционирует с 2004 года.

Сейчас на сайте в результате действий вируса или хакерской атаки испорчен по всей видимости главный скрипт - index.php. Может быть другие скрипты...

Требуется:

а) Разобраться в ситуации и определить, возможно ли исправление и сколько это будет стоить

б) Если исправление возможно - исправить

Оплата за работу - договорная.