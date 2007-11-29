Поправить шаблон

$30
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок118 просмотров
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Есть шаблон, в него нужно форму для заполнения вставить. И сделать шаблон - рабочим сайтом.

16 лет назад
norell
Норелл 
43 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов
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