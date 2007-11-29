Скрипты: регистрация/userinfo/админка

В ближайшие несколько часов нужно сделать четыре простейших скрипта.

PHP+MySQL. По возможности все в UTF-8. ТЗ короткое, пишу сразу.

Таблица в базе:

id|login|password|fio|email|phone|kol|date|chtoto

1. Регистрация пользователя:

Форма - логин, пароль, фио, email. Все поля кроме phone обязательны для заполнения.

Нужна проверка валидности данных. В date записывается дата регистрации.

2. Личный кабинет пользователя:

Форма ввода логина-пароля с сессией.

При логине выводим:

Здравствуйте, fio

Выводим date

Выводим табличку:

chtoto | kol

3. Админ-панель:

Продолжение скрипта №2 - если login=='admin' && password=='blablabla'

Выводит список пользователей (id|login|fio) с возможностью изменения поле kol напротив каждого.

Тут же напротив каждого кнопка "обнулить" - при нажатии в date заносим текущую дату, kol и chtoto присваиваем 0.

При нажатии на fio отображает все поля данного пользователя и возможность отредактировать fio, password, email, phone.

4. Скрипт напоминания пароля - вводим login или email - получаем на почту пароль и логин.