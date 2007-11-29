Скрипты: регистрация/userinfo/админка

нужно сделать копию проекта. только с некоторыми нововведениями такого или такого сервиса http://www.seozavr.ru/ http://www.xmest.ru/ только не надо заливать, что это очень трудная работа и она стоит очень много. работы дней на 4-7. прмерное тз 1. партнерка двух уровневая. с возможностью задавать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В ближайшие несколько часов нужно сделать четыре простейших скрипта.
PHP+MySQL. По возможности все в UTF-8. ТЗ короткое, пишу сразу.
Таблица в базе:
id|login|password|fio|email|phone|kol|date|chtoto
1. Регистрация пользователя:
Форма - логин, пароль, фио, email. Все поля кроме phone обязательны для заполнения.
Нужна проверка валидности данных. В date записывается дата регистрации.
2. Личный кабинет пользователя:
Форма ввода логина-пароля с сессией.
При логине выводим:
Здравствуйте, fio
Выводим date
Выводим табличку:
chtoto | kol
3. Админ-панель:
Продолжение скрипта №2 - если login=='admin' && password=='blablabla'
Выводит список пользователей (id|login|fio) с возможностью изменения поле kol напротив каждого.
Тут же напротив каждого кнопка "обнулить" - при нажатии в date заносим текущую дату, kol и chtoto присваиваем 0.
При нажатии на fio отображает все поля данного пользователя и возможность отредактировать fio, password, email, phone.
4. Скрипт напоминания пароля - вводим login или email - получаем на почту пароль и логин.
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