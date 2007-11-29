Копия проекта. Php/базы данных.

Нужно сделать банерообменную сеть. Итак у нас есть: 1. Скрипт "the banner engine, v5.0" 2. Сверстанный макет Нужно: Настроить скрипт на поддоменах для разных форматов баннеров. Примерно как здесь http://bx.neolabs.kz, только сделать одну регистрацию на все форматы, и один логин. Скрипт можно скачать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно сделать копию проекта. только с некоторыми нововведениями
такого или такого сервиса
только не надо заливать, что это очень трудная работа и она стоит очень много.
работы дней на 4-7.
прмерное тз
1. партнерка двух уровневая. с возможностью задавать отдельный процент некоторым партнерам по номеру id
вид партнерской сылки без вопросика. такого плана http://story-link.com/id4877
2/ чтобы можно было устанавливать бонус при регистрации. но ток чтоб деньги нельзя было бы вывести. только для пользования в системе.
3.там в сервисе это уже есть вывод стетей на главной странице.и на других.
4. возможность получать список адресов размещенных статей по проекту. чтобы при поиске уже не выдавались сайты
5.возможность добавлять площадки в черный список - глобальный или по проекту
6.возможность изменять цену площадки только для новых статей, для старых останется прежняя
7. дополнительное поле заголовка статьи NAME.
8 средняя цена статей по системе
9. возможность унифицировать статьи в самой системе.
10. удобный вывод денег и ввод.
11. удобный поиск по системе.
12. я должен управлять всем через админку.
13. у веб мастера должна быть возможность скрыть свой сайт. само доменное имя.
панель пользователя удобная по аналогу сапы.
нужен только движок и вмонтировать его в дизайн. так как дизайн и раскрутку осуществлю я сам.
+перспектива постоянного усовершенствования системы.
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