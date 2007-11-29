Копия проекта. Php/базы данных.

$100
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки265 просмотров
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нужно сделать копию проекта. только с некоторыми нововведениями

такого или такого сервиса

http://www.seozavr.ru/

http://www.xmest.ru/

только не надо заливать, что это очень трудная работа и она стоит очень много.

работы дней на 4-7.

прмерное тз

1. партнерка двух уровневая. с возможностью задавать отдельный процент некоторым партнерам по номеру id

вид партнерской сылки без вопросика. такого плана http://story-link.com/id4877

2/ чтобы можно было устанавливать бонус при регистрации. но ток чтоб деньги нельзя было бы вывести. только для пользования в системе.

3.там в сервисе это уже есть вывод стетей на главной странице.и на других.

4. возможность получать список адресов размещенных статей по проекту. чтобы при поиске уже не выдавались сайты

5.возможность добавлять площадки в черный список - глобальный или по проекту

6.возможность изменять цену площадки только для новых статей, для старых останется прежняя

7. дополнительное поле заголовка статьи NAME.

8 средняя цена статей по системе

9. возможность унифицировать статьи в самой системе.

10. удобный вывод денег и ввод.

11. удобный поиск по системе.

12. я должен управлять всем через админку.

13. у веб мастера должна быть возможность скрыть свой сайт. само доменное имя.

панель пользователя удобная по аналогу сапы.

нужен только движок и вмонтировать его в дизайн. так как дизайн и раскрутку осуществлю я сам.

+перспектива постоянного усовершенствования системы.

PHP
16 лет назад
rezak
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
38 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
alexeibs
Алексей 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$100
14 дней
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