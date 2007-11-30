Новостной скрипт

Нужно сделать банерообменную сеть. Итак у нас есть: 1. Скрипт "the banner engine, v5.0" 2. Сверстанный макет Нужно: Настроить скрипт на поддоменах для разных форматов баннеров. Примерно как здесь http://bx.neolabs.kz, только сделать одну регистрацию на все форматы, и один логин. Скрипт можно скачать ...