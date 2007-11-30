Новостной скрипт

$100
Веб-программированиеЗавершен6 заявок114 просмотров
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Необходимо создать скрипт для добавления новостей на сайт.

Подробности в ТЗ.

16 лет назад
Akozh
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
Neogen
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
Приятно было работать. Работа была выполнена очень быстро, так как уже имелся готовый вариант. Небольшие корректировки и доработки, и все быстро выполнено. Буду и дальше сотрудничать.
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