Доделать АСП (не дотНЕТ) сайт

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки150 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

небольшие переделки скриптов и добавление пары таблиц в БД

16 лет назад
the_one
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Скрипт для Аукциона

    $250

    Требуется скрипт Аукциона на денежные ставки (WMZ,WMR,WMU,WME,E-gold,Яндекс деньги) с простой навигацией по скрипту и простеньким дизайном. Вот пример http://wmstavki.ru/ Подробности в аську 384-405-556

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Взаимодействие нескольких аудио проигрывателей

    $50

    На странице есть несколько (один или сколько-угодно-много) Flash элементов проигрывателей аудио роликов (готовые, уже разработанные элементы). Необходимо организовать взаимодействие нескольких таких (абсолютно одинаковых) роликов на странице - при начале воспроизведения одного аудио ролика все остальные ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Системы автовыплат

    $100

    необходимо в скрипт hyip от goldcoders сделать автоматический прием - выплату четырех видов валют - Egold Pecunix LibertyReserve V-money . Скрипт есть,осталось только систему автовыплат сделать.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработать сайт

    На сайте http://www.allbiz.kz нужно доработать следующее: В админке: 1. Редактирование городов+ 2. Редактирование разделов 3. Редактирование подразделов 4. Редактирование фирм+ 5. Вип места+ 6. Редактирование новостей и новостей компаний 7. Редактирование контента основных страниц 8. Массовая рассылка на зарегестрированные емайлы *под редактированием понимается удобное удаление/изменение/добавление на ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Автообновлении информации

    $50

    Необходимо написать скрипт который бы выдавал график и таблицу статистики на основе транзакций из html файла(стейта) и генерировал бы график доходности. Пример графика: http://www.unfx.ru/stat/grafic.png Пример таблицы статистики: http://unfx.ru/signals/money/trade_signal_statistics.php Пример стейта: http://unfx/stat/it/statement.htm Цена/Сроки

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создать сайт

    Нужен человек для создания сайта и возможно поддержания его на основе webdirector или чего - ниибудь вроде него. Т.е. требуется человек который умеет работать в такой или аналогичной системе, но впринципе возможно и создание сайта без ...

    Веб-программирование21 заявка
    Закрыт
    16 лет назад