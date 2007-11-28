Создать сайт

Веб-программированиеЗакрыт21 заявка293 просмотра
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Нужен человек для создания сайта и возможно поддержания его на основе webdirector или чего - ниибудь вроде него.

Т.е. требуется человек который умеет работать в такой или аналогичной системе, но впринципе возможно и создание сайта без таких систем. Сайт сложности типа vizd.ru. Контент и дизайн не входит в задачу. Пишите свои ориентировочные предлложения и приблизительный срок, будем разговаривать.

16 лет назад
gapa
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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