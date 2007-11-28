Создать сайт

Нужен человек для создания сайта и возможно поддержания его на основе webdirector или чего - ниибудь вроде него.

Т.е. требуется человек который умеет работать в такой или аналогичной системе, но впринципе возможно и создание сайта без таких систем. Сайт сложности типа vizd.ru. Контент и дизайн не входит в задачу. Пишите свои ориентировочные предлложения и приблизительный срок, будем разговаривать.