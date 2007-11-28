Интеграция форума IPB с сайтом

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок160 просмотров
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Есть несколько задач по интеграции форума IPB с сайтом.

В частности:

- единая авторизация (частично уже есть)

- перенес с форума на сайт контрольной панели юзера

- написание модуля аттача файлов через контрольную панель юзера

Кандидат должен отлично владеть PHP (работа с классами).

Иметь опыт работы с форумом IPB.

Уметь понятно задокументировать проделанную работу.

Оплата только банковским переводом.

16 лет назад
alstone
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
mew
43 годаИспания
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
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