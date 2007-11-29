Потоковое аудио

Нужен человек, готовый изучить этот скриптовой язык и выполнять регулярные проекты с его использованием. Синтаксис встроенного в FirstClass (http://www.firstclass.com/) языка похож на SSI. Выполняемая функция — отображение данных из внутренней базы (почта, события, конференции, приложения) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть возможность принимать аудиосигнал на ПК, уже научились передавать его как радио по локальной сети. Нужно каким-то образом передавать аудио-сигнал с ПК в интернет. На сайте ставим проигрыватель, люди слушают. Такое реально? Если да, то за сколько?
Читал о JetCast и Shoutcas (там вроде подобное реализовано). Нужно помочь настроить или предложить свои варианты.
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