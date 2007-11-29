Потоковое аудио

Веб-программированиеЗавершен2 заявки149 просмотров
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Есть возможность принимать аудиосигнал на ПК, уже научились передавать его как радио по локальной сети. Нужно каким-то образом передавать аудио-сигнал с ПК в интернет. На сайте ставим проигрыватель, люди слушают. Такое реально? Если да, то за сколько?

Читал о JetCast и Shoutcas (там вроде подобное реализовано). Нужно помочь настроить или предложить свои варианты.

16 лет назад
Fanamura
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
ReSSeT
52 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$5
1 день
Оперативно, терпеливо, профессионально. Всем рекомендую. Сотрудничеством очень доволен.
Прятно работать с такими заказчиками. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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