Потоковое аудио

Есть возможность принимать аудиосигнал на ПК, уже научились передавать его как радио по локальной сети. Нужно каким-то образом передавать аудио-сигнал с ПК в интернет. На сайте ставим проигрыватель, люди слушают. Такое реально? Если да, то за сколько?

Читал о JetCast и Shoutcas (там вроде подобное реализовано). Нужно помочь настроить или предложить свои варианты.