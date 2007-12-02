Доработка Oscommerce

Требуется доработать модуль статистики продаж для движка Oscommerce. А именно: ограничить доступ администраторов, для просмотра статистики продаж, только в пределах разрешенных групп товаров. Т.е. есть несколько администраторов, разрешение открыто только на просмотр статистики продаж, для каждого администратора настроен допуск только для определенной группы товаров, но видать криво работает и любой из администраторов может смотреть статистику для все групп, а не только для той для которой выставлено разрешение.

Жду предложений!

ЗЫ речь идет о доработки того что и так должно работать, ничего сверх ординарного...