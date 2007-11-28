Установить Rss потоки на 70 сайтов. Разово

$250
Веб-программированиеЗакрыт13 заявок161 просмотр
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Нужно поставить простенький скрипт RSS новостей на 70 доменов.

Я даю FTP доступ ко всем сайтам и сам скриптик который берет RSS новости.

Ваша задача залить его на каждый фтп, изменить в config.php название базы данных и ссылку на рсс поток, потом запустить install.php и проверить работоспособность сайта, если что то не работает зайти в mysql удалить созданную только что рсс базу и добавить другой поток )

Потоки пойдут любые без особого разбору, Яндекс РСС, или с других каталогов РСС лент (ссылку дам) главное, чтобы отдавали какой нибудь контент.

Работа не сложная, но муторная и требует усидчивости. У меня на добавление 1 домена уходит 5-10 минут *(это если ничего не бажит и с учетом того, что я торможу). Т.е часов 10 реального времени съест.

Эту работу я прошу выполнить за сутки-двое. Подойдет тем у кого есть эти 10 часов времени, усидчивость, элементарное знание php, mysql и желание заработать денежку на новогодние подарки )

16 лет назад
keria
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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