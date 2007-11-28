Установить Rss потоки на 70 сайтов. Разово

Здравствуйте, это очень срочная работа и сделать её нужно до пятницы, она неочень сложна, всё уже есть, весь материал на готове, осталось только анимировать и всё! Предоплаты сразу говорю, не будет!, так как на данном сайте, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно поставить простенький скрипт RSS новостей на 70 доменов.
Я даю FTP доступ ко всем сайтам и сам скриптик который берет RSS новости.
Ваша задача залить его на каждый фтп, изменить в config.php название базы данных и ссылку на рсс поток, потом запустить install.php и проверить работоспособность сайта, если что то не работает зайти в mysql удалить созданную только что рсс базу и добавить другой поток )
Потоки пойдут любые без особого разбору, Яндекс РСС, или с других каталогов РСС лент (ссылку дам) главное, чтобы отдавали какой нибудь контент.
Работа не сложная, но муторная и требует усидчивости. У меня на добавление 1 домена уходит 5-10 минут *(это если ничего не бажит и с учетом того, что я торможу). Т.е часов 10 реального времени съест.
Эту работу я прошу выполнить за сутки-двое. Подойдет тем у кого есть эти 10 часов времени, усидчивость, элементарное знание php, mysql и желание заработать денежку на новогодние подарки )
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