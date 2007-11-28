Parser данных из Формат1 -> Формат2

$20
Веб-программированиеЗавершен6 заявок172 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать простой конвертер для БД. А именно:

1) Есть дамп базы в текстовом формате, который вводится в Textfield.

2) После обработки скриптом на выходе дамп базы в txt формате, пригодном для импорта в другую бд.

Замена производится НЕНАМНОГО на более продвинутом уровне, чем замена в текста в любом редакторе, поэтому, хотелось бы увидеть адекватные предложения по стоимости.

Пример:

На входе:

hkjsdhfkjhdfhgskdjh {DATA1}

dfgkjhsdfk if X1>Y1 AND Y1>Z1 then

На выходе:

text="DATA1";

if ((x1>y1)&&(y1>z1) {

Проект заказывается по причине

1) отпуска постоянного профессионального партнера

2) отсутствиии личного свободного времени.

Ожидаемый срок разработки: 1-2 дня. Стоимость прямо пропорциональна времени разработки. До 500р. Предпочтительная форма оплаты - пополнение баланса сотового телефона (МТС, Билайн, Мегафон), т.к. заморачиваться с E-cash и терять комиссию на вводе средств - нет никакого желания.

Подробности обсуждаемы.

16 лет назад
feost
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
_pacha_
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$40
Обратился к нему впервые по причине "отпуска", человека с которым работаю на постоянной основе. Требовалось быстро сделать несложный скрипт на php. С работой справился превосходно. Необычный способ оплаты тоже устроил. Люблю работать с людьми которые не "ноют" по поводу сроков и предоплаты, а просто справляются с поставленными. Алейник Дмитрий Александрович (_pacha_) - один из таких людей. Сам записал его контакты, и могу порекомендовать к сотрудничеству!
Рекомендую работать с этим заказчиком. Конкретная постановка задачи, оперативность и своевременная оплата проделанной работы.
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