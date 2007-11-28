Parser данных из Формат1 -> Формат2

Многопользовательский блог, необходимо сделать логин, регистрацию на странице (без захода в учетку), создание темы тоже с сайта. А также необходимо slightly доработать уже готовый шаблон (тему). Результатом будет многоблочный сайт со структурой наподобие drugme.ru.Если устраивает ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать простой конвертер для БД. А именно:
1) Есть дамп базы в текстовом формате, который вводится в Textfield.
2) После обработки скриптом на выходе дамп базы в txt формате, пригодном для импорта в другую бд.
Замена производится НЕНАМНОГО на более продвинутом уровне, чем замена в текста в любом редакторе, поэтому, хотелось бы увидеть адекватные предложения по стоимости.
Пример:
На входе:
hkjsdhfkjhdfhgskdjh {DATA1}
dfgkjhsdfk if X1>Y1 AND Y1>Z1 then
На выходе:
text="DATA1";
if ((x1>y1)&&(y1>z1) {
Проект заказывается по причине
1) отпуска постоянного профессионального партнера
2) отсутствиии личного свободного времени.
Ожидаемый срок разработки: 1-2 дня. Стоимость прямо пропорциональна времени разработки. До 500р. Предпочтительная форма оплаты - пополнение баланса сотового телефона (МТС, Билайн, Мегафон), т.к. заморачиваться с E-cash и терять комиссию на вводе средств - нет никакого желания.
Подробности обсуждаемы.
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