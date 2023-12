Parser данных из Формат1 -> Формат2

Нужно написать простой конвертер для БД. А именно:

1) Есть дамп базы в текстовом формате, который вводится в Textfield.

2) После обработки скриптом на выходе дамп базы в txt формате, пригодном для импорта в другую бд.

Замена производится НЕНАМНОГО на более продвинутом уровне, чем замена в текста в любом редакторе, поэтому, хотелось бы увидеть адекватные предложения по стоимости.

Пример:

На входе:

hkjsdhfkjhdfhgskdjh {DATA1}

dfgkjhsdfk if X1>Y1 AND Y1>Z1 then

На выходе:

text="DATA1";

if ((x1>y1)&&(y1>z1) {

Проект заказывается по причине

1) отпуска постоянного профессионального партнера

2) отсутствиии личного свободного времени.

Ожидаемый срок разработки: 1-2 дня. Стоимость прямо пропорциональна времени разработки. До 500р. Предпочтительная форма оплаты - пополнение баланса сотового телефона (МТС, Билайн, Мегафон), т.к. заморачиваться с E-cash и терять комиссию на вводе средств - нет никакого желания.

Подробности обсуждаемы.