Нужен скрипт партнерской программы

$250
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок177 просмотров
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Краткое ТЗ

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Функционал

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регистрация партнеров, автоматическое получение рефссылки, раздел баннеров и ссылок, которые партнер должен установить на своем сайте, админ-панель с возможностью блокировки аккаунта, просмотра аккаунта, желательно переписка с партнером и разделы разные 3-4 наверно(правила и т д)

Небольшой интегрированный форум (желательно)

ЧАВО

Статистика

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У партнера показываются

- показы(хосты, хиты, визиты, желательно географию),

-клики, переходы

-регистрации

-пользование платными услугами

-прибыль партнера

-вывод денег

-рефералы (желательно)

Также желательно, чтобы была возможность отслеживать, с какого именно баннера или ссылки какого сайта партнера идет трафик. проверка на ID, цифры, отслеживтаь накрутку через скрипты (Желательно)

У админа показывается

-Все указанное выше

-Расклад по часам в сутки- от 0-00 до 23-59 каждый час

-Возможность вручную менять статистику на аккаунте партнера, вручную делать платежи партнерам

-С какого айпи идет трафик партнера

-Полное редактирование данных партнера вручную

Список айпи можно брать в Гео-айпи, сделать возможность обновления

16 лет назад
IVANIVANOFF
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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