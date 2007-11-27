Создание нового сервиса

Проект достаточно сложный. Нужно иметь навыки программирования во флеш. Также крайне желательно чтобы с вами был программист с проф. знанием php и mysql.

Кому интересно стучите в асю: 292-341-293 (я отвечаю только в асе!)

П.С: Предложение актуально только для города Киева!