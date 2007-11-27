Создание нового сервиса

$1700
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки237 просмотров
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Проект достаточно сложный. Нужно иметь навыки программирования во флеш. Также крайне желательно чтобы с вами был программист с проф. знанием php и mysql.

Кому интересно стучите в асю: 292-341-293 (я отвечаю только в асе!)

П.С: Предложение актуально только для города Киева!

16 лет назад
webantis
34 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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