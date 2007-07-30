Php+perl+xml+mysql+distributed processing

$240
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка142 просмотра
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Отвечу только тем фриленсерам которые пришлют в личку резюме, аську, емейл, номер телефона, название города, портфолио.

Не выкладываю здесь ТЗ но вышлю вам обязательно если вы подходите (см выше)

Пожалуйста в письме укажите название темы.

PHPMySQLPerl
16 лет назад
xtrasns
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
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