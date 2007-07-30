Модуль для DataLife Engine cms

Требуется ремонт игры Карибский покер.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен индивидуальный модуль для интеграции smscoin.com в dle движок.
Модуль должен включать в себя возможность изменения скрока действия ключа , а так же способ оплаты .
Пример можно просмотреть сдесь http://4dle.ru/2007/07/30/pay_mod_wm__smsz.html#comment
Для более подробной информации обращайтесь на E-mail [email protected]
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