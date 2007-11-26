Разработка системы создания сайтов от DNS до CMS

Нужно отедактировать скрипт на javascript. вывод идёт динамического меню. пример. НАЗВАНИЕ ТИП1 ТИП2 ...
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Нужно разработать систему создания и управления сайтов.
Система должна уметь создавать ДНС записи, Виртуальные хосты, Создавать БД и пользователей к ним, заливать ЦМС, настраивать её, наполнять сайт из общей базы контента, создавать блок ссылок и тд.
Для работы системы будет выделен сервер достаточной мощности и предоставлен руут доступ для разработчика или группы разработчиков.
Подробное ТЗ на данный момент находиться в разработке, но будет готово в течении 1-2 недель... сроки реализации и тестирования системы ограничены до конца года + праздники.
Очень хотелось бы работать с человеком или группой людей из Киева !
вопросы по телефону +38 063 335 73 72
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