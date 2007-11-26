Cайт западной социальной сети (PHP / MYSQL)

Требуется программист PHP / MYSQL для разработки сайта западной социальной сети.

Проект предусматривает следующие этапы:

- изучение кода существующей системы, написанной на C++ под Linux, БД в виде STL+сериализация в файл.

- разработка новой версии системы на PHP с использованием OOP, Smarty, MYSQL, согласно ТЗ

- запуск новой системы с сохранением текущих данных

- поддержка системы, как по технической части, так и по контенту

- при желании - продвижение в Интернет, развитие бизнеса - за % от дохода

Требования:

- Знания и опыт работы на PHP с ООП и MYSQL

- Умение понимать код C++

- Умение работать в Linux как пользователь

- Базовый английский

- Наличие ПК и доступа в Интернет

Дополнительно приветствуются знание и опыт:

- Smarty

- PHP OOP

- Apache

- Shell

- Perl

- JavaScript

- HTML, CSS

- HTTP/1.x

- веб-дизайн

Работа удаленно, 8 часов в день

Условия работы:

- работа удаленная (из дома)

- 8 часов в день

- только для жителей г. Киева (т.к. необходимы периодические встречи)

Резюме просьба отправлять на [email protected] с указанием минимальной ЗП.

По каждому из вышеперечисленных пунктов обязательно указать знания (нет,базовые,профи,эксперт) и опыт (в годах),

например:

PHP - профи, опыт - 2 года

C++ - базовые, опыт - 1 год

Smarty - эксперт, опыт - 1 год