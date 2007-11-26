Cайт западной социальной сети (PHP / MYSQL)

Веб-программированиеЗакрытнет заявок183 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется программист PHP / MYSQL для разработки сайта западной социальной сети.

Проект предусматривает следующие этапы:

- изучение кода существующей системы, написанной на C++ под Linux, БД в виде STL+сериализация в файл.

- разработка новой версии системы на PHP с использованием OOP, Smarty, MYSQL, согласно ТЗ

- запуск новой системы с сохранением текущих данных

- поддержка системы, как по технической части, так и по контенту

- при желании - продвижение в Интернет, развитие бизнеса - за % от дохода

Требования:

- Знания и опыт работы на PHP с ООП и MYSQL

- Умение понимать код C++

- Умение работать в Linux как пользователь

- Базовый английский

- Наличие ПК и доступа в Интернет

Дополнительно приветствуются знание и опыт:

- Smarty

- PHP OOP

- Apache

- Shell

- Perl

- JavaScript

- HTML, CSS

- HTTP/1.x

- веб-дизайн

Работа удаленно, 8 часов в день

Условия работы:

- работа удаленная (из дома)

- 8 часов в день

- только для жителей г. Киева (т.к. необходимы периодические встречи)

Резюме просьба отправлять на [email protected] с указанием минимальной ЗП.

По каждому из вышеперечисленных пунктов обязательно указать знания (нет,базовые,профи,эксперт) и опыт (в годах),

например:

PHP - профи, опыт - 2 года

C++ - базовые, опыт - 1 год

Smarty - эксперт, опыт - 1 год

PHPMySQL
16 лет назад
kiran
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сайт с базой на PHP

    Меня в первую очередь интересует оценка работ, график платежа, способ платежа. писать лучше сразу на электронку, отвечу гораздо быстрее. Дизайн любой..максимально простой. Структура базы простая, она указана внизу. посетитель заходит и может начать смотреть или по дереву меню или ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Модуль работы с live-ставками букмекер. конторы

    $2500

    Есть сайт букмекерской конторы, надо написать модуль приема и обработки live-ставок как в автоматическом режиме, так и с возможностью управления оператором (человеком). Модуль должен уметь принимать ставки как на основную линию, так на дополнительные исходы. ...

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка хостинга картинок

    Есть сайт-сервис для размещения картинок в Интернете (наподобие radikal.ru) Необходимо расширить функционал сервиса и исправить некоторые текущие баги. Сервис работает на php + mysql Ищется человек, который готов выполнить эту работу, а в дальнейшем при необходимости поддерживать его ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Продвинутый поиск для Shop-Script

    $100

    нужно сделать продвинутый поиск типа такого: http://www.uti-note.ru/y/category67108865/search/ результаты отображения чтобы были типа таких: http://www.uti-note.ru/y/category67108865/search/1684001764/ а можно и круче) сколько это стоит? ICQ 117740343

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Простой генератор статических сайтов

    $20

    Исходные данные для генерации: список ссылк (должен вводиться через веб-форму), текст (должен вводиться через веб-форму), параметры для загрузки по FTP (должны вводиться через веб-форму). На выходе должен получиться простой текстовый сайтик со ссылками, загруженный ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Каталог предприятий, товаров и услуг (шаблон)

    Требуется: 1. Подобрать шаблон (имеется в виду шаблон скрипта) каталога предприятий, товаров и услуг. Функциональность - чем больше тем лучше. Как минимум такая, как здесь: http://gorodnaladoni.ru/catalog (поиск по региону, по разделу каталога, поиск с учетом окончаний ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Flickr api key

    Нужно написать функцию которая будет выдирать API key со страницы -&gt; http://www.flickr.com/services/api/explore/?method=flickr.photosets.getPhotos ключ появляется после POST запроса. делать при помощи curl в качестве аргументов поставьте photoset_id =&gt; 72157601313112790 extras = &gt; original_format для демо. оплата после проверки работы ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написание модуля калькулятора на NetCat

    Необходимо написать модуль калькулятора для расчета стоимости из суммы элементов. Калькулятор необходим в виде модуля или шаблона под NetCat. Пример: http://www.spline.ru/order/?calculation Основные требования. Исходными данными для калькуляции являются элементали. Их существуют 4 типа: 1. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад