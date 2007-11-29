Простой генератор статических сайтов

Меня в первую очередь интересует оценка работ, график платежа, способ платежа. писать лучше сразу на электронку, отвечу гораздо быстрее. Дизайн любой..максимально простой. Структура базы простая, она указана внизу. посетитель заходит и может начать смотреть или по дереву меню или ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Исходные данные для генерации: список ссылк (должен вводиться через веб-форму), текст (должен вводиться через веб-форму), параметры для загрузки по FTP (должны вводиться через веб-форму).
На выходе должен получиться простой текстовый сайтик со ссылками, загруженный по FTP на фрихост.
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