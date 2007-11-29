Простой генератор статических сайтов

Исходные данные для генерации: список ссылк (должен вводиться через веб-форму), текст (должен вводиться через веб-форму), параметры для загрузки по FTP (должны вводиться через веб-форму).

На выходе должен получиться простой текстовый сайтик со ссылками, загруженный по FTP на фрихост.