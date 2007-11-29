Простой генератор статических сайтов

$20
Веб-программированиеЗавершен5 заявок145 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Исходные данные для генерации: список ссылк (должен вводиться через веб-форму), текст (должен вводиться через веб-форму), параметры для загрузки по FTP (должны вводиться через веб-форму).

На выходе должен получиться простой текстовый сайтик со ссылками, загруженный по FTP на фрихост.

16 лет назад
masterkz
Дмитрий 
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
kosss
36 летКазахстан
18 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$20
Задача была выполнена быстро, четко и профессионально. Все пожелания исполнителем учитывались без лишней критики, нервов или каких-либо эксцессов. Сотрудничество с Константином планирую продолжить.
Приятный в общении человек. Очень подробно описал задание, что помогло точно выполнить проект до мелочей. Моментальная оплата.
  • Похожие заказы

  • Сайт с базой на PHP

    Меня в первую очередь интересует оценка работ, график платежа, способ платежа. писать лучше сразу на электронку, отвечу гораздо быстрее. Дизайн любой..максимально простой. Структура базы простая, она указана внизу. посетитель заходит и может начать смотреть или по дереву меню или ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Каталог предприятий, товаров и услуг (шаблон)

    Требуется: 1. Подобрать шаблон (имеется в виду шаблон скрипта) каталога предприятий, товаров и услуг. Функциональность - чем больше тем лучше. Как минимум такая, как здесь: http://gorodnaladoni.ru/catalog (поиск по региону, по разделу каталога, поиск с учетом окончаний ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Flickr api key

    Нужно написать функцию которая будет выдирать API key со страницы -&gt; http://www.flickr.com/services/api/explore/?method=flickr.photosets.getPhotos ключ появляется после POST запроса. делать при помощи curl в качестве аргументов поставьте photoset_id =&gt; 72157601313112790 extras = &gt; original_format для демо. оплата после проверки работы ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написание модуля калькулятора на NetCat

    Необходимо написать модуль калькулятора для расчета стоимости из суммы элементов. Калькулятор необходим в виде модуля или шаблона под NetCat. Пример: http://www.spline.ru/order/?calculation Основные требования. Исходными данными для калькуляции являются элементали. Их существуют 4 типа: 1. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Плагин для Wordpress

    $100

    Надо написать плагин для WordPress, который бы брал данные из исходной SQL базы и конвертировал бы ее в соответствии с определенной логикой в базу WP, интерфейс плагина простой, требуется хорошее знание SQL, АPI движка и ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрип каталога товаров, с импортом из YML

    $200

    Скрип каталога товаров интернет-магазинов, с возможностью импорта данных из YML Функционал: 1. Автоматическая (по расписанию с выбором периодичности) загрузка товаров из YML в БД, при этом товары которых нет в файле должны удаляться из БД, новые ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад