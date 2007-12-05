Скрип каталога товаров, с импортом из YML

$200
Веб-программированиеЗавершен3 заявки169 просмотров
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Скрип каталога товаров интернет-магазинов, с возможностью импорта данных из YML

Функционал:

1. Автоматическая (по расписанию с выбором периодичности) загрузка товаров из YML в БД, при этом товары которых нет в файле должны удаляться из БД, новые товары должны добавляться, а те которые есть обновляться

2. Простенький административный интерфейс – список клиентов и их статус (наличие товаров в категории разное).

3. Ручная связка категорий клиентского интернет-магазина с категориями нашего рубрикатора (для каждого клиента) – при выборе клиента в панели администратора должен подгружаться список категорий из его файла, напротив каждой записи поле с выпадающим списком категорий нашего рубрикатора.

4. Адрес YML файла должен браться из таблицы клиентов

5. Автоматическая загрузка и удаление фотографий

6. Отображение каталога товаров с ограничением количества позиций на странице.

7. Поиск по каталогу товаров

16 лет назад
den2607
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
joomba
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
11 отзывов(-4)
16 лет назад
$200
5 дней
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