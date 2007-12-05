Скрип каталога товаров, с импортом из YML

Уважаемые дамы и господа :) Появилась необходимость в неких магических манипуляциях по преобразованию psd файлика в готовую тему под ВордПрес! При создании дизайна (см. прикрепленные) за основу была взята следующая темка: http://www.darrenhoyt.com/2007/08/05/wordpress-magazine-theme-released/ но при наличии таланта, это ...
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Скрип каталога товаров интернет-магазинов, с возможностью импорта данных из YML
Функционал:
1. Автоматическая (по расписанию с выбором периодичности) загрузка товаров из YML в БД, при этом товары которых нет в файле должны удаляться из БД, новые товары должны добавляться, а те которые есть обновляться
2. Простенький административный интерфейс – список клиентов и их статус (наличие товаров в категории разное).
3. Ручная связка категорий клиентского интернет-магазина с категориями нашего рубрикатора (для каждого клиента) – при выборе клиента в панели администратора должен подгружаться список категорий из его файла, напротив каждой записи поле с выпадающим списком категорий нашего рубрикатора.
4. Адрес YML файла должен браться из таблицы клиентов
5. Автоматическая загрузка и удаление фотографий
6. Отображение каталога товаров с ограничением количества позиций на странице.
7. Поиск по каталогу товаров
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