Поддержка и написание новых модулей для сайта

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок196 просмотров
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Поддержка и написание новых модулей для сайта e-realtor.ru

Проект предусматривает развитие и выход на общероссийский уровень.

Кроме этого проекта в данный момент есть как минимум 4 проекта, готовых к старту.

Требуется толковый, порядочный программист. При хорошей работе и достаточном уровне знаний за ценой не постоим, все проекты финансово-стабильные и уровень зарплаты напрямую будет зависеть от уровня компетенции и ответственности программиста. Есть вариант делегирования части работы.

16 лет назад
fiesta777
Юрий 
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Inetmakers
Ринат 
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв(-1)
16 лет назад
$1500
30 дней