Поддержка и написание новых модулей для сайта e-realtor.ru

Проект предусматривает развитие и выход на общероссийский уровень.

Кроме этого проекта в данный момент есть как минимум 4 проекта, готовых к старту.

Требуется толковый, порядочный программист. При хорошей работе и достаточном уровне знаний за ценой не постоим, все проекты финансово-стабильные и уровень зарплаты напрямую будет зависеть от уровня компетенции и ответственности программиста. Есть вариант делегирования части работы.