Адаптировать сверстанный шаблон под Джумлу

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок160 просмотров
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Есть сверстанный шаблон (www.lumino.ru).

Необходимо натянуть его на CMS. Собственно, сама CMS уже установлена, разделы и категории назначены. В основном необходима работа именно с шаблоном.

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16 лет назад
ab02
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Andros76
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$50