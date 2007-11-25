Доделать сайт на Joomla

$100
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки167 просмотров
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Необходимо срочно доделать сайт на Joomla. Срок – сегодняшняя ночь (по Москве).

Основная правка – это правка шаблона (внешней и внутренней страницы). Остальные моменты – небольшое редактирование используемых модулей, компонентов.

Только тем, кто уже работал с данной CMS.

ТЗ во вложении. По всем вопросам пишите в личку либо в асю 490504837.

P.S: Если вы считаете, что этой суммы недостаточно для реализации изложенного в тз – обсуждаемо.

Joomla
16 лет назад
Maxim_Vi
Гость 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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