Скрипт webtv

Что есть:

Установлен и настроен red5 flash server

Установлен и настроен mplayer/mencoder и кодек VP6

Установлен и настроен ffmpeg и кодек VP6

Имеется база конвертированных .flv видео файлов

Все .flv файлы обработаны flvtool2 утилитой.

Есть flash player - http://www.agriya.com/products.html#flvPlayer

Исходные коды для flash player так же есть.

Необходимо:

Написать скрипт на php - webtv.

Необходимые функциональные возможности скрипта:

Для админа:

1) добавление/удаление файлов в плейлист.

2) добавление/редактирование/удаление каналов (категорий) webtv

3) Добавление файлов для конвертации с возможностью загрузки их через интерфейс с удаленного сервера.

4) Добавление/редактирование/удаление рекламы в flash player. C поддержкой, через какое время показывать рекламу. Например, через каждые 5 минут. Возможность в flash player'е есть

Для пользователя:

1) Регистрация пользователя. База есть. Нужно прикрутить регистрацию в скрипте webtv для существующей базы.

2) оплата просмотра webtv. Необходимо прикрутить оплату через систему www.123ticket.com

3) Просмотр вебтв в плеере.

Необходимо написать такой скрипт, который позволяет пользователю регистрироваться в системе. Оплачивать доступ. И просматривать видео ролики, которые проигрываются.

Например. В плейлисте добавлены несколько роликов. В данный момент идет ролик 123.flv с позиции 500 по 700 секунд. Пользователь регистрируется в системе. Оплачивает доступ. И начинает просматривать видео ролик, с того момента как он зашел в систему. Т.е. с 550 секунды например. После того, как проигрывание ролика с позиции 500 по 700 секунд закончилось, начинается вещание этого же ролика с следующей позиции. С 700 по например 900 секунды. После окончания вещания ролика 123.flv идет следующий. И т.д.