Flash игра (доработка)

реально ли разобрать swf, а потом собрать заново доделаный до конца - т.е.

вставить туда рекламу + фотки там справа должны открываться

постепенно и логику этих открываний надо сделать?

Эта игра типа lines делалась давно для нас, но не была доделана, а за годы исходник был утерян...

Единственное что есть это исходник лайнс обычных с которого это всё делаться начиналось, но он дорабатывался.