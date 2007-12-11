Flash игра (доработка)

$100
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки105 просмотров
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реально ли разобрать swf, а потом собрать заново доделаный до конца - т.е.

вставить туда рекламу + фотки там справа должны открываться

постепенно и логику этих открываний надо сделать?

Эта игра типа lines делалась давно для нас, но не была доделана, а за годы исходник был утерян...

Единственное что есть это исходник лайнс обычных с которого это всё делаться начиналось, но он дорабатывался.

16 лет назад
Amend
Денис 
51 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
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