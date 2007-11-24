Скрипт интернет-казино

$1000
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок238 просмотров
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Требуется качественный и проработанный скрипт казино.

Скрипт должен содержать:

1) игры: рулетка, покер и блэк джек(желательно несколько разновидностей), игровые автоматы(несколько разновидностей) и другие игры.

2) Систему оплаты желательно настроенную на робоэксченж.

Свои предложения отправляйте на мыло [email protected]

16 лет назад
savdim
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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