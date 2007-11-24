Скрипт интернет-казино

Всё еще ищется ТОЛКОВЫЙ!!! специалист по доработка шаблона для интернет-магазина построенного на phpshop (www.phpshop.ru) Чтобы знал за что берется, уже 5 исполнитель исчезает или отказывается)) да что же это такое. Редактирование шаблона! он без ЗЕНДА! 1. Вывод цен 2. ...