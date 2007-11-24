Создание админки для сайта

Нужно написать скрипт аукциона Принцип действия аукциона. Выигрывает тот кто зделал минимальную ставку и ее не кто не повторил. Если одна и та же ставка сделана разными покупателями, то она считается недействительной. Участник, который на момент окончания ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нетривиальная задача и простая - создать админку для сайта. Ничего сложного. Приветствуется у кого есть свои нароботки, которые они в данном случае могут применить.
Требуется сделать админку сайта.
1) Раздел грамматика
Это чтот типа списка статей. Соответственно требуется добавление, редактирование, удаление.
Поля: Название, Контент, keywords.
2) Раздел учебники
Тут список учебников.
Требуется добавление, редактирование, удаление.
Поля: Имя, описание, ссылка на скачку,keywords
3) Раздел статьи
Тут список статей. Добавление,Удаление, редактирование,keywords
4) Раздел топики
Тут топики... типа статей, но другое.
Поля: Имя, сам текст, вопросы к топику, слова к топику, keywords.
5) Раздел рассказы.
Тут рассказы. В начале категории (удаление, редактирование, добавление)к ним(авторы).
Затем добавление, удаление, редактирование самих рассказов.
Поля: Имя, Категория, сам текст,keywords.
6) Раздел Игры
Тут управление категориями. (Удаление, редактирование, добавление).
Добавление самих игр. Возможность забивать например сразу по 10 штук.
Поля: Имя, ссылка, категория.
7) Раздел тексты песен
Для начала тут идут категории(авторы) (...)
Тут идут паралельные тексты песен на двух языках.
Поля: Название, Категория, текст на одном языке, текст на другом языке, keywords.
8) Раздел программы.
Тут раздел программы. Какбы обзор программ на сайте.
Поля: Название, описание программы, тип(free,share), сайт автора, ссылки на скачку.,keywords
Закачка картинок! Типа скриншотов. Ресайз под норм. размер. и вставка их в контент
9) Раздел аудиокурсы.
Тут обзор аудиокурсов. Чтот типа программ.
Поля: Название, описание курса, ссылки на скачку.,keywords.
Закачка картинок! Типа скриншотов. Ресайз под норм. размер. и вставка их в контент
10) Раздел аудиокниги.
Тут обзор аудиокниг. Чтот типа предыдущего.
Поля: Автор, Название, Описание, ссылка на скачку, keywords
Закачка картинок! Типа скриншотов. Ресайз под норм. размер. и вставка их в контент
11) Раздел фильмы
Тут обзор фильмов. Чтот типа предыдущего.
Поля: ну обычные для фильмов, + keywords.
ПО КАЖДОМУ РАЗДЕЛУ УТОЧНЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ. Так как я мог чтот упустить. А уж когдабуим делать,там буит ясно что и как упущено.
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