Создание админки для сайта

Нетривиальная задача и простая - создать админку для сайта. Ничего сложного. Приветствуется у кого есть свои нароботки, которые они в данном случае могут применить.

Требуется сделать админку сайта.

1) Раздел грамматика

Это чтот типа списка статей. Соответственно требуется добавление, редактирование, удаление.

Поля: Название, Контент, keywords.

2) Раздел учебники

Тут список учебников.

Требуется добавление, редактирование, удаление.

Поля: Имя, описание, ссылка на скачку,keywords

3) Раздел статьи

Тут список статей. Добавление,Удаление, редактирование,keywords

4) Раздел топики

Тут топики... типа статей, но другое.

Поля: Имя, сам текст, вопросы к топику, слова к топику, keywords.

5) Раздел рассказы.

Тут рассказы. В начале категории (удаление, редактирование, добавление)к ним(авторы).

Затем добавление, удаление, редактирование самих рассказов.

Поля: Имя, Категория, сам текст,keywords.

6) Раздел Игры

Тут управление категориями. (Удаление, редактирование, добавление).

Добавление самих игр. Возможность забивать например сразу по 10 штук.

Поля: Имя, ссылка, категория.

7) Раздел тексты песен

Для начала тут идут категории(авторы) (...)

Тут идут паралельные тексты песен на двух языках.

Поля: Название, Категория, текст на одном языке, текст на другом языке, keywords.

8) Раздел программы.

Тут раздел программы. Какбы обзор программ на сайте.

Поля: Название, описание программы, тип(free,share), сайт автора, ссылки на скачку.,keywords

Закачка картинок! Типа скриншотов. Ресайз под норм. размер. и вставка их в контент

9) Раздел аудиокурсы.

Тут обзор аудиокурсов. Чтот типа программ.

Поля: Название, описание курса, ссылки на скачку.,keywords.

Закачка картинок! Типа скриншотов. Ресайз под норм. размер. и вставка их в контент

10) Раздел аудиокниги.

Тут обзор аудиокниг. Чтот типа предыдущего.

Поля: Автор, Название, Описание, ссылка на скачку, keywords

Закачка картинок! Типа скриншотов. Ресайз под норм. размер. и вставка их в контент

11) Раздел фильмы

Тут обзор фильмов. Чтот типа предыдущего.

Поля: ну обычные для фильмов, + keywords.

ПО КАЖДОМУ РАЗДЕЛУ УТОЧНЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ. Так как я мог чтот упустить. А уж когдабуим делать,там буит ясно что и как упущено.