Разработка модуля "вопрос - ответ" на базе CMS

Веб-программированиеЗавершен10 заявок253 просмотра
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Требуется разработка вот такого модуля: http://www.autokont.ru/-id=5762.htm на базе готовой CMS (CМS уже есть). Админ модерирует сообщения из движка CMS.

Для ознакомления предоставлю доступ к файлам и интерфейсу CMS

16 лет назад
allmoskow
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
KrasniyRus
Руслан 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
2 дня
выполнено всё четко и в срок
Очень приятно работать с заказчиком, который знает что ему нужно, и которому можно доверять
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