Создание Widgets для сайта

Требуется разработка вот такого модуля: http://www.autokont.ru/-id=5762.htm на базе готовой CMS (CМS уже есть). Админ модерирует сообщения из движка CMS. Для ознакомления предоставлю доступ к файлам и интерфейсу CMS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать web widgets для сайта. Видение такое - при загрузке страницы, подгружается некий Dashboard, который содержит в себе некое количество гаджетов (поиск, погода, какая-то навигация по сайту и т.д.), выглядит так - по середине логотип, далее в виде солнца от логотипа отходят сами эти гаджеты по кругу. Самое главное - возможность удалять и добавлять виджеты, обяхательна прозрачность, при желании можно свернуть или закрыть Dashboard. Со всеми предложениями в личку, рассматриваю всё .
P.S. Если кто работал на Маке - Dashboard надо сделать по такому же принципу
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