Создание Widgets для сайта

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки223 просмотра
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Необходимо написать web widgets для сайта. Видение такое - при загрузке страницы, подгружается некий Dashboard, который содержит в себе некое количество гаджетов (поиск, погода, какая-то навигация по сайту и т.д.), выглядит так - по середине логотип, далее в виде солнца от логотипа отходят сами эти гаджеты по кругу. Самое главное - возможность удалять и добавлять виджеты, обяхательна прозрачность, при желании можно свернуть или закрыть Dashboard. Со всеми предложениями в личку, рассматриваю всё .

P.S. Если кто работал на Маке - Dashboard надо сделать по такому же принципу

16 лет назад
kopyov
Evgen Kopyov 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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