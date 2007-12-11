Создание Widgets для сайта

Необходимо написать web widgets для сайта. Видение такое - при загрузке страницы, подгружается некий Dashboard, который содержит в себе некое количество гаджетов (поиск, погода, какая-то навигация по сайту и т.д.), выглядит так - по середине логотип, далее в виде солнца от логотипа отходят сами эти гаджеты по кругу. Самое главное - возможность удалять и добавлять виджеты, обяхательна прозрачность, при желании можно свернуть или закрыть Dashboard. Со всеми предложениями в личку, рассматриваю всё .

P.S. Если кто работал на Маке - Dashboard надо сделать по такому же принципу