Сделать шаблон для wordpress из psd

Есть сверстанный шаблон (www.lumino.ru). Необходимо натянуть его на CMS. Собственно, сама CMS уже установлена, разделы и категории назначены. В основном необходима работа именно с шаблоном. Сроки? Стоимость?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые дамы и господа :)
Появилась необходимость в неких магических манипуляциях по преобразованию psd файлика в готовую тему под ВордПрес!
При создании дизайна (см. прикрепленные) за основу была взята следующая темка: http://www.darrenhoyt.com/2007/08/05/wordpress-magazine-theme-released/ но при наличии таланта, это не критичьно :)
Что хотел бы получить на финише?
1. Тыкаем в верхнее меню (рубрики) .. К примеру "О Проекте" и там где "Категории блога" получаем субменю...
2. Правый блок делаем с поддержкой виджетов
3. Под шапкой номером 1 имеем фикс новость...
4. Там где "Полезно знать " планируется размещение внутренних баннеров на 5ть последних новостей определенного раздела.
5. Собственно сам нювс бокс - 10 последних записей...
Остальное обсудим позже :)
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Необходимо создать сайт фото галереи, по виду и функционалу, идентичному сайту - x u k . r uВеб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $50
Приветствую! Нужно доработать одну cms. Оперативно. Сроки - сжаты С Уважением, ДмитрийВеб-программирование12 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен скрипт каталога RSS лент. Категории/подкатегории + основная новостная лента всех ресурсов Чтобы народ добавлял свои rss ленты и они сортировались по рейтингу подписчиков Если у кого то есть готовый продукт пишите рассмотрим ваше творениеВеб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Необходимо срочно доделать сайт на Joomla. Срок – сегодняшняя ночь (по Москве). Основная правка – это правка шаблона (внешней и внутренней страницы). Остальные моменты – небольшое редактирование используемых модулей, компонентов. Только тем, кто уже работал с данной ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
http://top.dv2.ru/ сколько будет стоит сделать такой же, ну или чуть подправленный, по сути тут только реф программа и обычный каталог, у кого уже написан скрипт рефпрограммы, тем предпочтение. Ваши цены срокиВеб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
требуется установить Lifetype 1.2.5 (http://www.lifetype.ru/) на домен bloglist.ruВеб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $150
небольшое изменение движка простая работенка на пару вечеров полное ТЗ высылаю по почтеВеб-программирование22 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужно установить скрипт Multi-Forums 1.3. нужен человек кто уже устанавливал этот скрипт.Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Нужен скрипт он-лайн игры, наподобии золотого клона. Тематика игры может быть любой(желательно фэнтези, либо постядерный мир). Игрок не вкладывая денег практически не будет зарабатывать ничего, вложив например небольшую сумму денег и проплатив первый статус он сможет зарабатывать, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад