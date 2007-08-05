Сделать шаблон для wordpress из psd

Уважаемые дамы и господа :)

Появилась необходимость в неких магических манипуляциях по преобразованию psd файлика в готовую тему под ВордПрес!

При создании дизайна (см. прикрепленные) за основу была взята следующая темка: http://www.darrenhoyt.com/2007/08/05/wordpress-magazine-theme-released/ но при наличии таланта, это не критичьно :)

Что хотел бы получить на финише?

1. Тыкаем в верхнее меню (рубрики) .. К примеру "О Проекте" и там где "Категории блога" получаем субменю...

2. Правый блок делаем с поддержкой виджетов

3. Под шапкой номером 1 имеем фикс новость...

4. Там где "Полезно знать " планируется размещение внутренних баннеров на 5ть последних новостей определенного раздела.

5. Собственно сам нювс бокс - 10 последних записей...

Остальное обсудим позже :)