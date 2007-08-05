Написание модуля калькулятора на NetCat

Уважаемые дамы и господа :) Появилась необходимость в неких магических манипуляциях по преобразованию psd файлика в готовую тему под ВордПрес! При создании дизайна (см. прикрепленные) за основу была взята следующая темка: http://www.darrenhoyt.com/2007/08/05/wordpress-magazine-theme-released/ но при наличии таланта, это ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать модуль калькулятора для расчета стоимости из суммы элементов.
Калькулятор необходим в виде модуля или шаблона под NetCat.
Пример:
http://www.spline.ru/order/?calculation
Основные требования.
Исходными данными для калькуляции являются элементали. Их существуют
4 типа:
1. Числовые элементали (имеют имя и стоимость). Пример: Intel
Pentium 4 - 500$
2. Числовые элементали количественные (имеют имя, стоимость за
единицу, и поле для ввода едениц). Пример: память 512 мб - 100$,
если введено количество 4, то общая цена = 100*4=400$
3. Элементали количественные общие (имеют имя, число на которое
умножается данный раздел калькуляции, и чекбокс для выбора). Пример:
отделать компьютерные акксесуары под хохлому, 1.5.
Если выбран этот чекбокс, то сумма по данному разделу увеличивается
в 1,5 раза.
4. Элементы групировочные. Группируют элементы по разделам. Пример:
акксесуары, системный блок и тд.
Методика действия калькулятора.
Клиенту отображается список всех элементов калькуляции, с их
значениями, чекбоксами и тд
Пример:
Материнские платы:
ASUS - 500$ (чекбокс)
LG - 300$ (чекбокс)
ACER - 400$ (чекбокс)
Память:
512 mb - 100$ (поле для ввода)
256 mb - 70$ (поле для ввода)
Акксесуары:
Мышка - 100$ (чекбокс)
Клавиатура - 200$ (чекбокс)
Роспись - 1,5 (чекбокс)
Пример расчета:
Пусть пользователь выберет ASUS, 512 * 2, 256 *1, Мышка, Клавиатура
и Роспись. И нажал на Расчитать.
Подсчет идет по секциям (объединенным по групировочным элементам)
1. Мат платы - в счетчик по секции заносим 500$. Других чекбоксов
нет, поэтому в итоговый счетчик получаем 500$
2. Память: 100*2+70*1=270$. Других данных не внесено, поэтому 270$
добавляем к общему счетчику - получаем 770$
3. Акксесуары: 100+200=300$, так как был выделен чекбокс вида 3, то
сумму умножаем на 1,5. Получаем 300*1,5=450$. Сумму добавляем к
общему счетчику - получаем 1220$
На экран клиенту выводим опять весь калькулятор в том виде, как его
заполнил клиент. То есть все поля для ввода, чекбоксы и тд с уже
проставленными цифрами и отметками.
Под калькулятором выводим итоговую сумму.
Клиент может поменять какие то настройки и опять пересчитать.
- Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $100
Надо написать плагин для WordPress, который бы брал данные из исходной SQL базы и конвертировал бы ее в соответствии с определенной логикой в базу WP, интерфейс плагина простой, требуется хорошее знание SQL, АPI движка и ...Закрыт16 лет назад
- $100
Нужно сграббить данные из формы http://vkontakte.ru/reg0 (вкладка Университет) и сделать из них справочик. В результате нужно получить точно такую же форму.Закрыт16 лет назад
- $200
Скрип каталога товаров интернет-магазинов, с возможностью импорта данных из YML Функционал: 1. Автоматическая (по расписанию с выбором периодичности) загрузка товаров из YML в БД, при этом товары которых нет в файле должны удаляться из БД, новые ...Завершен16 лет назад
Импортировать всю продукцию с сайта infinum.ru в Shop-ScriptЗавершен16 лет назад
- $50
Добрый день. Есть сверстанный шаблон сайта. Требуется программист со своей CMS (либо собственноручно написанной, либо какой-то готовой, не суть важно), который натянет на CMS этот шаблон. Сайт - обычный простенький корпоративный сайт. Стандартные разделы (о ...Завершен16 лет назад
Поддержка и написание новых модулей для сайта e-realtor.ru Проект предусматривает развитие и выход на общероссийский уровень. Кроме этого проекта в данный момент есть как минимум 4 проекта, готовых к старту. Требуется толковый, порядочный программист. При хорошей работе и ...Закрыт16 лет назад
Есть сверстанный шаблон (www.lumino.ru). Необходимо натянуть его на CMS. Собственно, сама CMS уже установлена, разделы и категории назначены. В основном необходима работа именно с шаблоном. Сроки? Стоимость?Закрыт16 лет назад
Необходимо создать сайт фото галереи, по виду и функционалу, идентичному сайту - x u k . r uЗакрыт16 лет назад
Нужен скрипт каталога RSS лент. Категории/подкатегории + основная новостная лента всех ресурсов Чтобы народ добавлял свои rss ленты и они сортировались по рейтингу подписчиков Если у кого то есть готовый продукт пишите рассмотрим ваше творениеВеб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад