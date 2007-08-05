Написание модуля калькулятора на NetCat

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Необходимо написать модуль калькулятора для расчета стоимости из суммы элементов.

Калькулятор необходим в виде модуля или шаблона под NetCat.

Пример:

http://www.spline.ru/order/?calculation

Основные требования.

Исходными данными для калькуляции являются элементали. Их существуют

4 типа:

1. Числовые элементали (имеют имя и стоимость). Пример: Intel

Pentium 4 - 500$

2. Числовые элементали количественные (имеют имя, стоимость за

единицу, и поле для ввода едениц). Пример: память 512 мб - 100$,

если введено количество 4, то общая цена = 100*4=400$

3. Элементали количественные общие (имеют имя, число на которое

умножается данный раздел калькуляции, и чекбокс для выбора). Пример:

отделать компьютерные акксесуары под хохлому, 1.5.

Если выбран этот чекбокс, то сумма по данному разделу увеличивается

в 1,5 раза.

4. Элементы групировочные. Группируют элементы по разделам. Пример:

акксесуары, системный блок и тд.

Методика действия калькулятора.

Клиенту отображается список всех элементов калькуляции, с их

значениями, чекбоксами и тд

Пример:

Материнские платы:

ASUS - 500$ (чекбокс)

LG - 300$ (чекбокс)

ACER - 400$ (чекбокс)

Память:

512 mb - 100$ (поле для ввода)

256 mb - 70$ (поле для ввода)

Акксесуары:

Мышка - 100$ (чекбокс)

Клавиатура - 200$ (чекбокс)

Роспись - 1,5 (чекбокс)

Пример расчета:

Пусть пользователь выберет ASUS, 512 * 2, 256 *1, Мышка, Клавиатура

и Роспись. И нажал на Расчитать.

Подсчет идет по секциям (объединенным по групировочным элементам)

1. Мат платы - в счетчик по секции заносим 500$. Других чекбоксов

нет, поэтому в итоговый счетчик получаем 500$

2. Память: 100*2+70*1=270$. Других данных не внесено, поэтому 270$

добавляем к общему счетчику - получаем 770$

3. Акксесуары: 100+200=300$, так как был выделен чекбокс вида 3, то

сумму умножаем на 1,5. Получаем 300*1,5=450$. Сумму добавляем к

общему счетчику - получаем 1220$

На экран клиенту выводим опять весь калькулятор в том виде, как его

заполнил клиент. То есть все поля для ввода, чекбоксы и тд с уже

проставленными цифрами и отметками.

Под калькулятором выводим итоговую сумму.

Клиент может поменять какие то настройки и опять пересчитать.

16 лет назад
alekzey
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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