Создание простенького php-скрипта

Уважаемые дамы и господа :) Появилась необходимость в неких магических манипуляциях по преобразованию psd файлика в готовую тему под ВордПрес! При создании дизайна (см. прикрепленные) за основу была взята следующая темка: http://www.darrenhoyt.com/2007/08/05/wordpress-magazine-theme-released/ но при наличии таланта, это ...
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Нужно создать простенький скрипт
ТЗ во вложении - срок 10-12 дней
Награда - положительный ОТЗЫВ и возможность дальнейшего сотрудничества по развитию, но уже с ОПЛАТОЙ за WMZ
аська 229-687-281
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