Скрипт перл 5кб подправить нужно.

Есть скрипт работающий как прокси.

Основная задача скрипта парсить (делать зеркало заданного в файле урла).

В конфиг апача в виртуал хост вносится

PerlModule TP::tp

SetHandler perl-script

PerlHandler TP::tp

PerlOptions +ParseHeaders

При этом скрипт имеет возможность фильтровки получаемого хтмл кода. Вот именно это и нужно подправить, т.к.

работает не коректно.

Ну и еще внести пару небольших изменений, подробнее на емэйл [email protected]