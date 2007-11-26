Скрипт голосования аналогичный rateme

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок148 просмотров
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Должен быть полностью настраиваемый под любой дизайн.. Кто готов взяться пишите ориентировочные цены и сроки.. Точное ТЗ в процессе подготовки.

16 лет назад
w_master
44 годаЛатвия
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
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