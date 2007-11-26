Выборка из базы данных

Веб-программированиеЗавершен2 заявки143 просмотра
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простой скрипт:

есть база данных

в ней есть таблица zap_buch

в таблице есть поля

- id

- username

- exit

- kod

- nummer

- prim

- fax_nummep

эта таблица выводиться на страницу внутри формы POST, напротив каждой строки есть checkbox

необходимо передать на другую страницу только те строки, которые помечены checkbox

скрипт простой, соответствующий и бюджет 2-3 у.е.

Если кто предложит за 10-15 у.е. такой же скрипт, но с дополнительным условием

- вывод на первую (с формой POST) страницу по 15 записей, а остальные формируются по ссылке страница1 страница 2 страница 3 и т.д.

тому будет отдано предпочтение.

16 лет назад
warm
57 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
18 дней назад
Выбранный исполнитель
_n0rb_
Гость 
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$15
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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