Выборка из базы данных

простой скрипт:

есть база данных

в ней есть таблица zap_buch

в таблице есть поля

- id

- username

- exit

- kod

- nummer

- prim

- fax_nummep

эта таблица выводиться на страницу внутри формы POST, напротив каждой строки есть checkbox

необходимо передать на другую страницу только те строки, которые помечены checkbox

скрипт простой, соответствующий и бюджет 2-3 у.е.

Если кто предложит за 10-15 у.е. такой же скрипт, но с дополнительным условием

- вывод на первую (с формой POST) страницу по 15 записей, а остальные формируются по ссылке страница1 страница 2 страница 3 и т.д.

тому будет отдано предпочтение.