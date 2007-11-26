Система контекстной рекламы

Неоходимо написать систему контекстной рекламы с оплатой за клики. В принципе аналог уже всем известных, но со своими особенностями. Систему нужно написать и впоследствии модифицировать под наши требования. Хотелось бы чтобы этим занимался один человек. Краткое техописание в приложенном файле. Все вопросы и справки по аське 477-302-251 или почте [email protected] Оплата 50% после установки скрипта, вторая часть после начала работы скрипта и устранения всех багов. Обслуживание и развитие системы оплачивается отдельно. Проект интересный, перспективный и бюджетный. Хотим найти человека имеющего опыт в создании подобных или похожих систем. Полное ТЗ с описанием первоочередных и последующих работ по почте.