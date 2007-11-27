Перемещение дизайна с картинки на сайт

$100
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок191 просмотр
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Необходимо дизайн с картинки перенести на любую CMS у которой есть форум (желательно или просто придется устанавливать) картинка уже готова, просьба писать только тем кто реально сможет выполнить данную работу.

16 лет назад
gleb_kurunov
Глеб 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
aimeran
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
Никому не советую связываться, сначала все нормально делал потом как деньги получил просто пропал, работа не выполнена. Если не хотите потерять время и деньги лучше найти более подходящего фрилансера.
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