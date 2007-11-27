Перемещение дизайна с картинки на сайт

Проект достаточно сложный. Нужно иметь навыки программирования во флеш. Также крайне желательно чтобы с вами был программист с проф. знанием php и mysql. Кому интересно стучите в асю: 292-341-293 (я отвечаю ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо дизайн с картинки перенести на любую CMS у которой есть форум (желательно или просто придется устанавливать) картинка уже готова, просьба писать только тем кто реально сможет выполнить данную работу.
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