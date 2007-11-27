Здравствуйте, нужен хороший специалист по mod_rewrite

Необходимо реализовать на сайте работу ЧПУ или SEF URL с использованием mod_rewrite Apache

пример http://site.com/page/100/ = http://site.com/index.php?id=100

Задачи:

1. Автоматическое перекодирование ссылок, если ссылка содержит в пути "page" или "section"

http://site.com/page/100/ = http://site.com/index.php?id=100

http://site.com/section/25/ = http://site.com/index.php?sub=25

Если понадобится прописать в будущем другую папку, то небольшая инструкция, как это сделать.

2. Получение фрагмента адреса после адреса домена в виде переменной для дальнейшего использования в php-срипте

Например, обработка идет через index.php, тогда ему должны поступить

http://site.com/catalog/product100/

$url = "catalog/product100/";

http://site.com/catalog/product100/?view=properties&page=1

$url = "catalog/product100/", $properties = array( "view" => "properties", "page" => "1" )

3. Ручная замена указанных статических папок

http://site.com/news/ = http://site.com/index.php?sub=1

http://site.com/news/?page=3 = http://site.com/index.php?sub=1&page=3

http://site.com/articles/ = http://site.com/index.php?sub=5

http://site.com/articles/?page=2 = http://site.com/index.php?sub=5&page=2

На выходе понадобятся:

- настроенный .htaccess

- рабочий index.php с примером вывода параметров как в описании задачи

- краткая инструкция по использованию (так как хотелось бы при развитии сайта самому уметь настраивать ссылки)