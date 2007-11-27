Краткое ТЗ ============== Функционал -- регистрация партнеров, автоматическое получение рефссылки, раздел баннеров и ссылок, которые партнер должен установить на своем сайте, админ-панель с возможностью блокировки аккаунта, просмотра аккаунта, желательно переписка с партнером и разделы разные 3-4 наверно(правила и т ...
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Здравствуйте, нужен хороший специалист по mod_rewrite
Необходимо реализовать на сайте работу ЧПУ или SEF URL с использованием mod_rewrite Apache
пример http://site.com/page/100/ = http://site.com/index.php?id=100
Задачи:
1. Автоматическое перекодирование ссылок, если ссылка содержит в пути "page" или "section"
http://site.com/page/100/ = http://site.com/index.php?id=100
http://site.com/section/25/ = http://site.com/index.php?sub=25
Если понадобится прописать в будущем другую папку, то небольшая инструкция, как это сделать.
2. Получение фрагмента адреса после адреса домена в виде переменной для дальнейшего использования в php-срипте
Например, обработка идет через index.php, тогда ему должны поступить
http://site.com/catalog/product100/
$url = "catalog/product100/";
http://site.com/catalog/product100/?view=properties&page=1
$url = "catalog/product100/", $properties = array( "view" => "properties", "page" => "1" )
3. Ручная замена указанных статических папок
http://site.com/news/ = http://site.com/index.php?sub=1
http://site.com/news/?page=3 = http://site.com/index.php?sub=1&page=3
http://site.com/articles/ = http://site.com/index.php?sub=5
http://site.com/articles/?page=2 = http://site.com/index.php?sub=5&page=2
На выходе понадобятся:
- настроенный .htaccess
- рабочий index.php с примером вывода параметров как в описании задачи
- краткая инструкция по использованию (так как хотелось бы при развитии сайта самому уметь настраивать ссылки)
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