Wordpress MU

Многопользовательский блог, необходимо сделать логин, регистрацию на странице (без захода в учетку), создание темы тоже с сайта. А также необходимо slightly доработать уже готовый шаблон (тему). Результатом будет многоблочный сайт со структурой наподобие drugme.ru.Если устраивает то сразу после дадим еще темы на доработку за +++