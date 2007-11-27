Написать парсер

Нужно сграббить данные из формы http://vkontakte.ru/reg0 (вкладка Университет) (страна--город--вуз--факультет--кафедра) и сделать из них справочник. В результате нужно получить точно такую же форму. Предварительно прошу зайти по ссылке и проанализировать как вы будете вытаскивать данные. После ...