Нужно настроить htaccess следующим образом:

Есть сайт site.ru и его зеркало site1.ru. Нужно сделать настройку таким образом что бы при запросе сайта

site.ru выдавалась главная страница 1.php и любые запросы типа site.ru/* и ошибки 404 выходили на страницу 1.php, а при запросе зеркала site1.ru выдавалась страница index.php без замены других запросов. Если это конечно возможно.