Настроить htaccess

$50
Веб-программированиеЗавершен6 заявок198 просмотров
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Нужно настроить htaccess следующим образом:

Есть сайт site.ru и его зеркало site1.ru. Нужно сделать настройку таким образом что бы при запросе сайта

site.ru выдавалась главная страница 1.php и любые запросы типа site.ru/* и ошибки 404 выходили на страницу 1.php, а при запросе зеркала site1.ru выдавалась страница index.php без замены других запросов. Если это конечно возможно.

16 лет назад
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
awaxprint
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
Отлично справился с задачей. Некоторые говорили, что это нереально, оказалось вполне реально. Рекомендую.
1. нам задачу поставили. 2. задачу решили, деньги нам перечислили. Спасибо. Доверие заслужено.
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