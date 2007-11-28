PDF text replace

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки160 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется PDF файл.

Необходимо написать скрипт (желательно PHP, но Perl, Java и т.п. тоже подходят), который будет определенный текст (его расположение, как и содержание самого файла известно) в этом файле заменять на мой текст.

Стучите в ICQ – дам посмотреть файл.

16 лет назад
deleteuser
45 летСША
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
  • Похожие заказы

  • Установить Rss потоки на 70 сайтов. Разово

    $250

    Нужно поставить простенький скрипт RSS новостей на 70 доменов. Я даю FTP доступ ко всем сайтам и сам скриптик который берет RSS новости. Ваша задача залить его на каждый фтп, изменить в config.php название базы данных и ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Подправить/доработать скрипт

    $100

    Есть скрипт чекер аккаунтов одной конторы с парсингом оттуда определенных данных. Скрипт устарел. Нужно доработать чтоб правильно работал и парсил нужные параметры. Язык php. контакт - ася 844477

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Для тех, кто умеет делать Flash

    $100

    Здравствуйте, это очень срочная работа и сделать её нужно до пятницы, она неочень сложна, всё уже есть, весь материал на готове, осталось только анимировать и всё! Предоплаты сразу говорю, не будет!, так как на данном сайте, ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Настроить htaccess

    $50

    Нужно настроить htaccess следующим образом: Есть сайт site.ru и его зеркало site1.ru. Нужно сделать настройку таким образом что бы при запросе сайта site.ru выдавалась главная страница 1.php и любые запросы типа site.ru/* и ошибки 404 выходили ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Пересозданиe и последующая поддержка крупного сайта

    $3200

    Ищем 1-2 разработчиков с опытом программирования на PHP+mySQL от 5 лет, на длительный срок для пересоздания и последующей поддержки крупного сайта, разработки новых модулей к нему и переделки старых. Работа удаленная. ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Wordpress MU

    $100

    Многопользовательский блог, необходимо сделать логин, регистрацию на странице (без захода в учетку), создание темы тоже с сайта. А также необходимо slightly доработать уже готовый шаблон (тему). Результатом будет многоблочный сайт со структурой наподобие drugme.ru.Если устраивает ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Parser данных из Формат1 -> Формат2

    $20

    Нужно написать простой конвертер для БД. А именно: 1) Есть дамп базы в текстовом формате, который вводится в Textfield. 2) После обработки скриптом на выходе дамп базы в txt формате, пригодном для импорта в другую бд. Замена производится ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад