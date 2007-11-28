Запуск доски объявлений

Нужно разработать во Флаш интерактивный план нового строящегося посёлка: с описанием по каждому участку, небольшим предпросмотром, контактной информацией, с сылками на расширенную галерею с каждого участка на сайт. Требования: AS 3 до 1мб если будет возможность менять данные по участкам с сайта ...