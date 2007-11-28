Нужен человек, готовый изучить этот скриптовой язык и выполнять регулярные проекты с его использованием. Синтаксис встроенного в FirstClass (http://www.firstclass.com/) языка похож на SSI. Выполняемая функция — отображение данных из внутренней базы (почта, события, конференции, приложения) ...
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Здравствуйте. Нужно доработать Flash плеер http://flv-mp3.com/ru/, нужно чтоб плеер показывал привьюшку. Плеер будет стоять на движке DLE. Уважаемые программисты пишите пожалуйста цены.
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