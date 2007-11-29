Взаимодействие нескольких аудио проигрывателей

На странице есть несколько (один или сколько-угодно-много) Flash элементов проигрывателей аудио роликов (готовые, уже разработанные элементы). Необходимо организовать взаимодействие нескольких таких (абсолютно одинаковых) роликов на странице - при начале воспроизведения одного аудио ролика все остальные аудио ролики на странице переходят в режим "пауза". Решить проблему с помощью LocalConnection и cookies у нас не получилось. http://artem-sedanov.narod.ru/player/