Автообновлении информации

$50
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок197 просмотров
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Необходимо написать скрипт который бы выдавал график и таблицу статистики на основе транзакций из html файла(стейта) и генерировал бы график доходности.

Пример графика:

http://www.unfx.ru/stat/grafic.png

Пример таблицы статистики:

http://unfx.ru/signals/money/trade_signal_statistics.php

Пример стейта:

http://unfx/stat/it/statement.htm

Цена/Сроки

16 лет назад
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
MotovYurii
Юрий 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 отзывов
16 лет назад
$50
2 дня
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