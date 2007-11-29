Анимация статики для сайта

небольшие переделки скриптов и добавление пары таблиц в БД
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, хотелось бы сделать
более динамичной флэш-ролик на воротах нашего
сайта. Сейчас это статичное здание МГУ.
Основная идея новой заставки - создать впечатление, что
здание как-будто разворачивается. Т.о., основу движения
должны составлять сменяющие друг друга планы МГУ
Цена, сроки?
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